Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatiline girdi. Okulların açılmasının ardından daha sonrada ikinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Şimdi ise gözler okulların açılacağı tarihte. Peki, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte bitiyor? MEB 2022 Ara tatil bitiş tarihi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

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MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

MEB’in Twitter’dan yaptığı açıklaması şöyle;