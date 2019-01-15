

15 tatil ne zaman soruları büyük bir heyecanla sorulmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler 15 tatil için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarı yıl tatili ile ilgili açıklamayı resmi internet sayfasından yapmıştı. İşte ayrıntılar...

15 TATİL NE ZAMAN? 15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Tatil, 18 Ocak 2019 Cuma günü karnelerin alınmasının ardından başlayacak ve 3 Şubat 2019 Pazar günü son bulacak. Milyonlarca öğrenci 4 Şubat 2019 Pazartesi günü okula başlayacak.

SÖMESTR TATİLLİNDE ÖDEV YAPMAYIN!

Geçtiğimiz yıl dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarıyıl tatilinde hiçbir öğrenciye ödev verilmemesini istediklerini belirterek öğretmenlere çağrıda bulunmuştu, "Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin"

Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.



Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi.

Yılmaz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye ederek, bunun öğrencilerin iç dünyasını zenginleştireceğini, onlara yol göstereceğini ve yarınlara umutla bakmalarını sağlayacağını belirtti.

Yılmaz, öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini talep etti.