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15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? 15 Tatil (yarıyıl tatili) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, yarıyıl tatili süresi uzatıldı mı? Sömestr tatili toplam kaç gün olacak?

15 tatil ne zaman başlıyor ve süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili toplam kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sene başında açıklanan MEB akademik takvimine göre 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sömestr tatilinin başlangıç tarihi araştırılıyor. Dönem sınavlarını tamamlayıp karne notu hesaplamalarına başlayan öğrencilerin gündeminde 2021-2022 15 tatil tarihleri var. Bu yılın sömestr tatili de 1. dönem karnelerinin dağıtılmasının ardından başlayacak. 15 tatil ne zaman başlıyor ve süresi uzatıldı mı? 2022 Sömestr yarıyıl tatili toplam kaç gün olacak, ne zaman bitecek?

20.01.2022 - 11:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin en çıok merak ettiği konuların başında sömestr tatili tarihleri geliyor. Karnelerini aldıktan sonra 15 tatile başlayacak olan öğrenciler 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek sorularını araştırıyor. Bilindiği gibi yeni sisteme göre öğrenciler sene içinde yarıyıl tatilinin dışında iki kez de ara tatile çıkıyor. ubat ayında sona ereceği bilinen yarıyıl tatilinden bir süre sonra bir kez daha ara tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yarıyıl tatili tarihleri gündemde. Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve kaç sürecek sorusunun cevabı ve MEB takvimine göre yarıyıl tatili tarihleri 

  • 2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak.

  • MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.

  • Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

    Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

    İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

    Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

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