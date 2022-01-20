Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin en çıok merak ettiği konuların başında sömestr tatili tarihleri geliyor. Karnelerini aldıktan sonra 15 tatile başlayacak olan öğrenciler 15 tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek sorularını araştırıyor. Bilindiği gibi yeni sisteme göre öğrenciler sene içinde yarıyıl tatilinin dışında iki kez de ara tatile çıkıyor. ubat ayında sona ereceği bilinen yarıyıl tatilinden bir süre sonra bir kez daha ara tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yarıyıl tatili tarihleri gündemde. Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve kaç sürecek sorusunun cevabı ve MEB takvimine göre yarıyıl tatili tarihleri