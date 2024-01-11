Yarıyıl (Sömestr) tatili ne zaman? 2024 okullar ne zaman kapanıyor?
Ocak ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber öğrenciler ve veliler yarıyıl (sömestr) tatili tarihini sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yarı yıl tatiline ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. MEB 2023-2024 takvimiyle 15 tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte, "Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı...
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Okullarda sömestr tatili için geri sayım sürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında artık yarıyıl tatili için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdiden tatil planları yapan öğrenciler ve velilerin gözleri "Yarıyıl 15 tatil ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline çıkacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü son bulacak. İkinci dönem dersleri 5 şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
11 Eylül 2023'te başlayan 2023024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.
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Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.