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        Haberler Gündem 15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2023-2024 takvimi: Sömestr tatili tarihleri açıklandı! Okullar ne zaman kapanacak?

        15 tatil ne zaman başlıyor? MEB 2023-2024 takvimi: Sömestr tatili tarihleri açıklandı!

        İlk ara tatili geride bırakan öğrenciler artık 15 tatili beklemeye başladılar. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in yayınladığı 2023-2024 eğitim-öğretim takvimi gündem olmuş durumda. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce öğrencinin araştırdığı konuya dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:08
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        • 1

          2023-2024 eğitim-öğretim yılının 15 tatili ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yeni yıla kısa bir süre kala öğrenciler, sömestr tatili hangi tarihlere denk geliyor ve okullar ne zaman kapanacak sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        • 2

          15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

        • 3

          ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

          Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

        • 4

          2. ARA TATİL HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

          İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

        • 5

          2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

          2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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