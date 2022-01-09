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15 tatil ne zaman başlıyor? MEB açıkladı: Sömestr tatiline kaç gün kaldı? 2022 yarı yıl tatili ne zaman, hangi tarihte?

15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 yarı yıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? MEB'den sömestr tatili açıklaması

Yarı yıl tatili için artık geri sayım başladı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte hakkında en çok arama yapılan konuların başında gelen 15 tatil ile ilgili son durumu bir araya getirdik. Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından vatandaşlar, 15 tatil ne zaman başlıyor, erkene mi alındı sorularının yanıtlarını aramaya başladı...

09.01.2022 - 07:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022'nin başlamasıyla birlikte hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de yarı yıl tatili oldu. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yarı yıl tatilinin ne zaman, hangi gün başlayacağına ile ilgili aramalar yapıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

     

  • 15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

     

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

  • MEB 2021 - 2022 İŞ TAKVİMİ

    2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

     

    Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

  • 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

    Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

     

    Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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