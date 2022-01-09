2022'nin başlamasıyla birlikte hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de yarı yıl tatili oldu. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, yarı yıl tatilinin ne zaman, hangi gün başlayacağına ile ilgili aramalar yapıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...