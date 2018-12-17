15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatiline az bir süre kala öğrenciler bu sorunun yanıtını arıyor. Bu yıl sömestr tatilinin ne zaman başlayacağı MEB tarafından açıklandı. MEB 2018-2019 resmi iş takvimine göre ilk yarı yıl tatili süreleri de belli oldu. İşte okulların kapanacağı tarih...