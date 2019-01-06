06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 tatil ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Öğrenciler ve veliler MEB'ten gelecek açıklamayı beklerken resmi internet sayfasında 2018-2019 eğitim ve öğretim iş takvimi yayınlandı.Öğrenciler dinlenme imkanı bulduğu sömestr tatili ile ilgili sorularına da cevap bulmuş oldu.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler 18 Ocak 2019 Cuma günü karnelerini alacak ve 21 Ocak 2019 tarihinde 15 tatili başlayacak.
15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
21 Ocak 2019 tarihinde başlayan 15 tatil, 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler için 4 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk ders zili çalacak.
SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!
Bolu'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve öğretmenlerin katıldığı ve 4 gün sürecek olan '2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı' bir otelde yapıldı. Açılışta konuşan Sadri Şensoy, bu ilk çalıştayın eğitimde katılımın ve soru çeşitliliğinin artmasını hedeflediğini söyledi.
Şensoy, 2023 eğitim vizyonunda birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemleri etkinleştirilmesi olduğunu ifade ederek, "Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 eğitim vizyonunda hedeflenen 'ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır' şeklinde açıklandı. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir. Bu çalıştayın da amacı bu tip soruların yazılması olacaktır. Sınav öncesi her ay paylaşılacak örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacak" dedi.
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