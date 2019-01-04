04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
15 tatil ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Öğrenciler ve veliler sömestr yani yarı yıl tatili ne zaman olacak? diye merak eder hale geldi. Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı beklerken resmi internet sayfasında iş takvimi açıklandı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019 tarihinde başlayacak ve 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.
İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
15 TATİL UZAYACAK MI?
15 tatil ne zaman başlayacak sorularının ardından sosyal medyada sömestr tatilinin 30 güne uzayacağı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise çıkan iddialara henüz net bir cevap vermedi
SÖMESTR (YARI YIL) TATİLİNDE ÖDEVLER OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda milyonlarca öğrenciyi sevindiren bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, "tatil tatildir" diyerek öğrencilere ödev verilmesini yasaklamıştı. Öğretmenler ise yarı yıl tatilinde öğrencilere ödev vermek yerine, sosyal faaliyetlere teşvik edecek.
YARI YIL TATİLİNDE NELER YAPILMALI?
Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini daha geride bırakmaya sayılı günler kaldı. Öğrencileri yoğun ve stresli günlerin ardından dinlendirici ve eğlenceli bir tatil bekliyor. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörü Ayşegül Gürcü, “Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler güzelce dinlenmeli, eğlenmeli ve kendilerine zaman ayırmalılar. Fakat bu süreçte derslerden fazlasıyla uzaklaşır, düzenlerini değiştirirlerse tatil bitiminde sömestr sonrası sendromu yaşayabilirler” dedi.
Tatil sonrasında öğrencilerin sendrom yaşamaması adına Ayşegül Gürcü, “Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar derslerden sonra tatile çok hızlı adapte olabilir. Fakat okula dönüşte aynı hızla uyum sağlayamaz. Bu nedenle bu geçiş döneminde çocuğunuzun eğlenmesine, dinlenmesine fırsat verirken uyku düzeninin çok fazla dışına çıkmamasına dikkat edin; ara sıra onunla dersler hakkında konuşarak okula dönüş anlamında hazırlayıcı ve destekleyici olun” diye konuştu.
15 tatil ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!