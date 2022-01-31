Sömestr tatilinin sona ermesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili ne zaman bitecek, uzatılacak mı sorusunu araştırıyor. 2021-2022 yarıyıl tatili tarihleri aylar öncesinden MEB tarafından paylaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili uzatıldı mı sorularının cevaplarını verdi. İşte 2021-2022 MEB sömestr tatili kaç gün sorusunun cevabı ve i,kinci dönemin başlayacağı tarih