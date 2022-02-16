15 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı - Survivor - Destan gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

15 Şubat reyting sonuçları açıklandı! İşte güncel reyting sıralaması: