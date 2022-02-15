KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Grup aktiviteleri bugün sizin için biraz rahatsız edici olabilir. Ufak tartışmalar öfkeli kavgalara dönüşebilir ve bu da uyumu bozarak sizi rahatsız edebilir. Bugün birçok yanlış bilgi yayılabilir ve kafa karışıklığına ve kısa öfke patlamalarına neden olabilir. Mümkünse evde kalın, ancak dışarı çıkmanız gerekiyorsa, ilk tartışma işaretinde ayrılmaktan korkmayın. Siz istemediğiniz sürece kimse moralinizi bozamaz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizin bir üyesi bugün çok garip bir ruh hali içinde olabilir. Bu kişi kafa karıştırıcı ve muhtemelen doğru olmayan bazı haberler duymuştur ve bu nedenle bunun kendileri üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını merak etmektedir. Bunu sizinle tartışırsa, verebileceğiniz en iyi tavsiye, gerçekleri kontrol etme şansı olana kadar panik yapmamak olacaktır. Muhtemelen gerçek, hepinizin duyduğundan çok farklı.