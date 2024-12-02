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        Haberler Yaşam 1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü

        1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü

        Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında, 2021'de ortaya çıkarılan ve 1.5 milyon yıl öncesine tarihlenen insanlık tarihine dair önemli bir gerçeği ortaya çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:38
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        1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü
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        Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında, 2021'de ortaya çıkarılan ve 1.5 milyon yıl öncesine tarihlenen ayak izleri, Homo erectus ile Paranthropus boisei'nin aynı yerde ve zamanda yaşadığını gösterdi.

        Homo erectus'un modern insanların doğrudan atası olduğu, Paranthropus boisei’nin ise maymunlara daha fazla benzediği ve daha hızlı yürüdüğü düşünülüyor.

        Dr. Neil T. Roach, Homo erectus'un yürüyüş tarzının modern insanlara benzediğini söyleyerek, "Sert ayaklara sahiptiler ve yürürken önce topuklarına basıp, sonra parmaklarını kullanıyorlardı" dedi.

        ABD'deki Chatham Üniversitesi'nden Dr. Kevin Hatala, "İlk kez iki türün yan yana yaşadığını biliyoruz. Muhtemelen birbirlerinin varlığından haberdardılar" diye konuştu.

        Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden paleoantropolog Dr. Briana Pobiner ise "Belki aynı yiyecek için rekabet ettiler; belki de sadece çimenlik bir alanın karşısından birbirlerine ihtiyatla baktılar ya da birbirlerini tamamen görmezden geldiler" ifadelerini kullandı.

        Araştırmacılar, iki türün aynı ekosistemde yaşadığını doğruluyor.

        Bulunan ayak izlerinin birkaç saat veya gün arayla oluşmuş olması, bu iki türün birbiriyle etkileşimde bulunmuş olabileceğini gösteriyor.

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        #1.5 milyon yıllık ayak izleri
        #kenya
        #haberler
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