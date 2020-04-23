15 kilo atık metal kapakla Strabon elbisesi yaptı - AMASYA

23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medya aracılığı ve çevresindekilerin desteğiyle metal kapak toplamaya başlayan Kılıç, yaklaşık 10 bin metal kapağı çekiçle ezip penseyle düzleştirdikten sonra tek tek çiviyle deldi.Eski eserlerde yaptığı arşiv taraması sonucu, Amasya'da doğup yaşamını sürdüren ve şehirde heykeli bulunan Strabon'un giydiği kaftanın fotoğrafına ulaşan Kılıç, yaklaşık 5 aylık çalışmayla kaftanın benzerini metal kapaklarla dikti.Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, moda endüstrisinin, dışarıdan bakıldığında çok keyifli ve renkli bir alan olduğunu söyledi.Modanın, insanları daha çok tüketime ittiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:"Fakat bilmediğimiz kısmı da bu, petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten endüstri. O yüzden hiç de masum değil. Bu nedenle insanın çevreyi tüketerek, tüketim anlayışıyla ve günlük alışkanlıklarıyla çevreye verdiği zararı modayla birleştirerek anlatmak istedim. Daha önce plastik kapaklarla yapmış olduğumuz bir çalışmamız vardı. Bunun bize en büyük katkısı, etrafımızdaki her insan atmak yerine biriktirmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bunun da etkisiyle dünyanın geri dönüşümü konuştuğu şu zamanlarda Amasya'nın dünyaya mal olmuş bir değeri olan Strabon'u yeniden hatırlattık."- "Her şeyden önce tüketim anlayışımızı değiştirmemiz lazım"Günlük yaşamda geri dönüşümü olan birçok maddenin çöpe atıldığını belirten Kılıç, bunların, evsel atıklarla birleşmesi durumunda geri kazanılamadığına dikkati çekti.Özellikle çocukların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:"Burada anlatmak istediğimiz şey, günlük alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiği. Her şeyden önce tüketim anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Çöp kabul edilen fakat çöp olmayan maddelerle bir şeyler yapmak istiyorum. Bu elbiseyi yaparken bazı arkadaşlarım çok ağır bir elbise olduğunu, elbisenin taşınamayacağını söyledi. Aslında tam da dünyanın şu anki durumuyla uyum sağlıyor çünkü artık dünyamız attıklarımızı taşıyamıyor. Bu yüzden böyle eserler yaparak farkındalık yaratmak istiyorum."Çöp diye atılanların yüzde 60'ının geri dönüştürülebildiğini ifade eden Kılıç, "Lütfen herkes bu konuda çok duyarlı olsun. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık Projesi ile çok güzel bir şey başlattı. Elimden geldiği kadar projeye bu şekilde destek olmak istedim. 5 ay uğraştım ama buna değdi. Lütfen çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatalım. Gelecek nesiller için bu daha da önemli olacak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!