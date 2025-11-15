15 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ NEDİR?

Dünya KOAH Günü, her yıl kasımda, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında farkındalık yaratmak ve hastalığın etkilerini geniş kitlelere anlatmak amacıyla kutlanmaktadır. KOAH, özellikle nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi belirtilerle kendini gösteren ve zamanla ilerleyen kronik bir hastalıktır. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen KOAH, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürürken, erken teşhisle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Bu özel günde, uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için sigara kullanımının bırakılması ve hava kirliliğinden korunma gibi önlemlerin önemine dikkat çekmektedir.