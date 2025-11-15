Habertürk
        15 Kasım ne günü? Bugün ne günü? 15 Kasım'da kutlanan özel günler neler?

        15 Kasım ne günü? Dünya KOAH Günü nedir?

        Kasım ayı, Türkiye ve dünya tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Dünya KOAH Günü, her yıl kasımda, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında farkındalık yaratmak ve hastalığın etkilerini geniş kitlelere anlatmak amacıyla kutlanmaktadır. 15 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) günü olarak belirlenmiştir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 01:16 Güncelleme: 15.11.2025 - 01:16
        • 1

          15 Kasım, her yıl "Dünya KOAH Günü" olarak, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir. KOAH, özellikle nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi belirtilerle kendini gösteren ve zamanla ilerleyen kronik bir hastalık olarak bilinmektedir. Peki, "15 Kasım ne günü? Bugün ne günü? 15 Kasım'da kutlanan özel günler neler?" İşte ayrıntılar...

        • 2

          15 KASIM TARİHİNDE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

          1315 - Morgarten Muharebesi'nde İsviçre Konfederasyonu, Habsburg Hanedanının kontrolündeki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı zafer kazandılar.

          1638 - Osmanlı Ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.

          1687 - II. Süleyman'ın dağıttığı ulufeyi az bulan yeniçeri ve sipahiler ayaklandı.

          1808 - Alemdar Vakası olarak adlandırılan yeniçeri ayaklanması başladı.

          1889 - Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.

          1908 - Belçika, Kongo Bağımsız Devleti'ni ilhak etti.

          1920 - Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı.

          1956 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.

          1967 - Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile durumu değerlendirdi.

          1969 - Washington, DC'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.

          1971 - Intel şirketi, Dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi olan 4004'ü satışa sundu.

          1977 - Türk atleti Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda "Maraton" dalında birinci oldu.

          1979 - Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.

          1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

          1988 - Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

          1995 - Türkiye millî futbol takımı, İsveç'le berabere kaldı. Böylece, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldı.

          2000 - Manisa'da 16 gence işkence iddiasıyla üçüncü kez yargılanan polislere 5 ila 10 yıl arasında ceza verildi. Polisler, ilk iki yargılamada beraat etmişlerdi.

          2003 - İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu ve Bet İsrael Sinagogu'na, Cumartesi duası sırasında eşzamanlı intihar saldırılarında bulunuldu; 28 kişi öldü.

          2007 - Taraf gazetesi, yazar Ahmet Altan'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde, "Düşünmek taraf olmaktır" sloganı ile günlük olarak yayınlanmaya başladı.

          2012 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk millî muharebe tankı Altay'ın tanıtımı yapıldı.

          2020 - Lewis Hamilton, 7. Dünya Şampiyonluğunu Kazandı.

          2022 - Dünya nüfusu 8 milyarı geçti.

        • 3

          15 KASIM DÜNYA KOAH GÜNÜ NEDİR?

          Dünya KOAH Günü, her yıl kasımda, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında farkındalık yaratmak ve hastalığın etkilerini geniş kitlelere anlatmak amacıyla kutlanmaktadır. KOAH, özellikle nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi belirtilerle kendini gösteren ve zamanla ilerleyen kronik bir hastalıktır. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen KOAH, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürürken, erken teşhisle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Bu özel günde, uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için sigara kullanımının bırakılması ve hava kirliliğinden korunma gibi önlemlerin önemine dikkat çekmektedir.

        • 4

          DÜNYA KOAH GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Dünya KOAH Günü, ilk olarak 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. KOAH’ın toplumsal farkındalığının artırılması ve hastalık hakkında bilinçlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan bu etkinlik, o günden bu yana her yıl dünya genelinde çeşitli sağlık kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından geniş çapta düzenlenen etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan etkinliklerde KOAH hastalığının tanı, tedavi ve korunma yolları hakkında toplum bilgilendirilirken, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

