15 ildeki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi - MANİSA

Manisa'da seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü. Manisa'da da kolluk güçleri kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşların geçişine izin verdi.

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