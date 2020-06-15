Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 178 bin 239 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.807 vatandaşımız hayatını kaybettii.
KORONAVİRÜS TABLOSU - 15 HAZİRAN 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.
TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 807'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 176 test yapılırken, bin 562 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 178 bin 236 oldu. Bugünkü bin 330 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 151 bin 417'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 290, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 717 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim” dedi.
DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 873 bin 198'e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 432 bin 477 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 43 bin 393 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 397 bin 328 aktif vaka bulunuyor.
Dünya genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 7 milyon 873 bin 198'e ulaştı.
Vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (850 bin 796),Rusya (520 bin 129),Hindistan (321 bin 626),İngiltere (294 bin 375),İspanya (290 bin 685),İtalya (236 bin 651),Peru (225 bin 132),Almanya (187 bin 423),İran (184 bin 955),Türkiye (176 bin 677),Şili (167 bin 355),Fransa (156 bin 813),Meksika (142 bin 690),Pakistan (139 bin 230),Suudi Arabistan (123 bin 308),Kanada (98 bin 410),Bangladeş (84 bin 379),Çin (83 bin 132),Katar (78 bin 416),Güney Afrika (65 bin 736),Belçika (59 bin 918),Belarus (53 bin 241) ve İsveç (50 bin 931)."
Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:
"Brezilya 42 bin 791, İngiltere 41 bin 662, İtalya 34 bin 301, Fransa 29 bin 398, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 872, Belçika 9 bin 605, Hindistan 9 bin 199, Almanya 8 bin 867, İran 8 bin 730, Kanada 8 bin 107, Rusya 6 bin 829, Peru 6 bin 498, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 792, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 101, Pakistan 2 bin 632, Güney Afrika 1423, Bangladeş 1139, Suudi Arabistan 932, Belarus 303 ve Katar 70."
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