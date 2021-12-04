2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bu haftaki maçlar için merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...

SÜPER LİG 15. HAFTA FİKSTRÜ

3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa 0-0 Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

SÜPER LİG 15. HAFTA PUAN DURUMU (4 ARALIK)