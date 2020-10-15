Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9230'dan işlem görüyor.
Dün en düşük 7,8993, en yüksek 7,9589 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,9106'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,9230'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 9,3080'den, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,3010'dan satılıyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 93,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1745 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektör kredi borcu ve merkezi yönetim bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithalat ve ihracat endeksleri ile New York Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, bunların yanı sıra Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini bildirdi.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI NE KADAR?
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.9004 lira ve en yüksek 7.9337 lirayı gördükten sonra, 7.92 - 7.93 lira aralığında,
- euro en düşük 9.2808 lira ve en yüksek 9.3384 lirayı gördükten sonra, 9.31 - 9.32 lira aralığında,
- sterlin en düşük 10.2904 lira ve en yüksek 10.3417 lirayı gördükten sonra 10.31 - 10.32 lira aralığında hareket ediyor.
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