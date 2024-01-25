ING EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti. Buna göre emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon hakkı kazanıyor.

10 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabilecek. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 3 bin 500 liraya kadar ise 6 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası ise 7 bin lira, 7 bin 500-10 bin lira arası ise 9 bin lira, 10 bin lira ve üzeri ise 10 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanacak.

Ayrıca, 10 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1000 lira, toplamda da en fazla 5 bin lira ek nakit promosyon kazanabilecek.