Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'un 2022 yatırımlarında en merkezi il olduğunu dile getirerek, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız" dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, şöyle devam etti: "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. Atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39’u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.