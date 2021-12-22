Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

15 Bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması takvimi

15 Bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması takvimi ve kontenjanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazı sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 bin öğretmen ataması başvurusu yapan adaylar sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 15 Bin öğretmen ataması ne zaman? 15 bin öğretmen ataması takvimi ve kontenjanları

22.12.2021 - 17:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevlendirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için öğretmen atama takvimi Eylül ayında netleşmiş ve adaylarla paylaşılmıştı. Milyonlarca öğretmen adayı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlarını Kasım ayında tamamladı. Öğretmen atama takvimine göre sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak ve öğretmen adayları tercih listelerini hazırlayacak. İşte 15 bin öğretmen ataması ve tercihleri hakkında merak edilenler...

  • 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alındı. Sözlü sınav tarihlerinde karantina uygulaması nedeniyle mülakata katılamayan adaylar için 13 Aralık 2021- 17 Aralık 2021 tarihlerinde ek sınav düzenlendi. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

  • 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.

  • 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.