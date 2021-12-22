Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevlendirilecek olan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için öğretmen atama takvimi Eylül ayında netleşmiş ve adaylarla paylaşılmıştı. Milyonlarca öğretmen adayı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlarını Kasım ayında tamamladı. Öğretmen atama takvimine göre sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak ve öğretmen adayları tercih listelerini hazırlayacak. İşte 15 bin öğretmen ataması ve tercihleri hakkında merak edilenler...