Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama takvimini en kısa sürede yayınlayacaklarını söylemişti. MEB, beklenen atama takvimi ve ek atama branş dağımı hakkında merak edilenler
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.
15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.
Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı.
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