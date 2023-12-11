15 ay sonra yine vuruldu!

Ordu'da bir kişi, 15 ay sonra aynı şekilde yine vuruldu
Ordu'da kaldırımda yürüyen Turgay Uysal, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Olay yerinde 11 boş mermi kovanı bulan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Uysal'ın 15 ay önce de yine otomobilden açılan ateş sonucu yaralandığı ortaya çıktı
Ordu'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'a (48), sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki ticari araçtan ateş edildi.
Yaralanan Uysal, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 11 boş mermi kovanı bulan polis, araçla kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Turgay Uysal'ın, 21 Temmuz 2022'de Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisinde, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandığı, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.