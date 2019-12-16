REYTİNG SONUÇLARI - 15 ARALIK

15 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama henüz belli olmadı. Detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.