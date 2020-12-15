Vatandaşlar 15 Aralık koronavirüs tablosunu araştırıyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 64 olarak kayda geçti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu henüz açıklamadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacak.

14 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.



TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verileri Twitter'dan, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.