Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte tablo

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

15 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

14 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 600 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 1943 artarak 621 bin 36'ya çıktı.

California, 4 milyon 116 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 323 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 593 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 202, New York'ta 53 bin 840 olarak kayıtlara geçti.