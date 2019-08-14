15 Ağustos banka, hastaneler ve eczaneler açık mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatili olması sebebiyle banka, eczane ve PTT'ler de bayram tatiline girdi. Peki, mesai ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde...

BANKA, ECZANE VE HASTANELER AÇIK MI? 15 AĞUSTOS

Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos itibariyle sona erecek. Bu nedenle tüm kamu ve kuruluşlar açık olacak.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00'da başlar. Saat 12:30'da öğle tatiline giren bankalar 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ziraat Bankası Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası: 09:00 – 17:00

Halkbank: 09:00 – 17:00

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

İş Bankası: 09:00 – 17:30

Garanti Bankası: 09:00 – 17:00

Deniz Bankası: 09:00 – 17:00