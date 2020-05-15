15 - 20 yaş ne zaman sokağa çıkacak?

15 - 20 yaş dışarı çıkma izni ne zaman? sorusunu soran gençler nihayet bugün dışarı çıkabilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 50 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş üstü için ilk olarak pazar günü 4 saatlik yürüyüş izni verildi. 20 yaş altı ise 2 grup halinde ve 2 farklı günde sokağa çıkabiliyor. 0 - 14 yaş arası önceki gün sokağa çıkarken şimdi gözler bugün sokağa çıkacak 15 - 20 yaş arasında.

15 - 20 YAŞ DIŞARI ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇKACAK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yani bugün saat 11.00 - 15.00 arasında gerçekleştirildi,

15-20yaş grubu için de 15 Mayıs Cuma günü yani bugün ilk uygulama gerçekleştirilecek. 15 - 20 yaş da saat 11.00 - 15.00 arasında sokakta olacak.

BAKAN KOCA: EVE DÖNMESİ ZOR AMA ÖNÜMÜZDE ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün dışarı çıkacak olan 0-14 yaş grubu için, şu paylaşımda bulundu: "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.