15-20 yaş grubundaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - KAHRAMANMARAŞ

Saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yürüyüş yaptı.Kentin özellikle Trabzon Caddesi'nde yoğunluk oluşturan gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı kimilerinin de ailesiyle alışverişe çıktığı görüldü.

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