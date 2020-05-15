15-20 yaş grubundaki gençler sokağa çıktı

Yozgat'ta arkadaşları ile buluşan gençler hasret giderip öz çekim yaptı. Saç ve sakalı uzayan gençler ise berberlerin yolunu tuttu.
Beyza Alkan, iznin güzel havaya gelmesinin çok hoşlarına gittiğini ancak maskenin biraz terlettiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla anlaşıp buluştuklarını ifade eden Alkan, gezip günün tadını çıkaracaklarını vurguladı.
Hayrünnisa Büyükyıldırım da sağlık için yapılan kısıtlamaların doğru olduğunu belirterek, "Ülkemiz bu süreci çok güzel yönetiyor. Evde sıkılıyoruz ama ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Bugün de izin verildi, geziyorum." diye konuştu.
Sefa Oktay da 1,5 aydır dışarı çıkamadıkları için saçlarının uzadığını belirterek, berberde tıraş olduğunu anlattı.
- Kayseri
Kayseri'de uzun bir süredir dışarı çıkamayan 15-20 yaş aralığındaki gençler, bugün getirilen serbestlik ile bir nebze olsun temiz hava aldı.
Kentin park ve bahçelerine giden gençler, uzun süredir görüşmedikleri arkadaşlarıyla özlem giderdi. Bazı gençler bisiklete binmeyi tercih ederken, bazıları da parklarda yürüyüş yaptı.
Maske takmayan gençler, parklardaki bekçiler tarafından uyarıldı. Polis gençlerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.
Arkadaşlarıyla Talas ilçesindeki bir parkta buluşan Elif Küçükçakmak, AA muhabirine, yaklaşık 50 gündür evde olduğunu söyledi.
Evde günlerinin ders çalışarak geçtiğini anlatan Küçükçakmak, "Arkadaşlarımla mesajlaşıyorum ve ders çalışıyorum. Bugün onlarla buluşup gezeceğiz. Ama dışarıda da tedirgin oluyor insan." dedi.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de uzun sürenin ardından dışarı çıkan 15-20 yaş aralığındaki gençler, çarşıya akın etti.
Alışveriş merkezleri, park ve bahçelere de giden gençler, uzun süredir görüşmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Polis ve zabıta ekipleri de gençlere maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları noktasında sık sık uyarıda bulundu.
Arkadaşlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan Alper Akçe, AA muhabirine, "Arkadaşlarla geziyoruz ama hava çok sıcak, Adana gibi çok sıcak. Biraz da dışarı çıkmakta pişman olmadım değil. Keşke izin akşam saatlerinde verilseydi, daha iyi olurdu." dedi.
- Nevşehir
Nevşehir'de saat 11.00'den itibaren bazı gençler aileleriyle bazıları da tek başına sokağa çıktı.
Maske taktıkları gözlenen gençler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cadde, park ve yeşil alanlara koştu.
Akranlarıyla dolaştığı görülen gençler, uzun bir aradan sonra ilk kez cadde ve sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı.
15-20 yaş aralığındakiler, tedbirler kapsamına kafe, pastane ve benzeri iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle belirli bir alanda oturamadıkları için kendilerine tanınan 4 saatlik süre içinde yürüyüş de yaptı.
,Muhammet Fatih Gökmen,Behçet Alkan,Ömer Ertuğrul
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