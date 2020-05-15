15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - SİİRT

AA

Siirt'te de saat 11.00'den itibaren maske takarak dışarı çıkan gençler, sosyal mesafe kuralına uygun yürüyüş yaptı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gençler, güneşli havanın kaykay yaparak keyfini çıkardı.Rami Fettah (17) uzun zamandan sonra ilk kez sokağa çıktığına işaret ederek, 4 saatlik süreci fırsat bilerek kaykay yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.Hamza Solman (16) "Yaklaşık 50 gündür sokağa çıkmıyorum. Evde kaldığımız günlerin acısını burada gezerek, oynayarak çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.