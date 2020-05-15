15-20 yaş arasındaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - GÜMÜŞHANE

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Gümüşhane’de 15-20 yaş grubundaki gençler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla dışarıya çıktı. Kent merkezinde saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, dışarıda olmanın keyfini yaşadı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde cadde ve sokaklarda yürüyüş yapan gençler, arkadaşlarıyla da hasret giderdi.Gençlerden Nazlı Doruk, 2 aydır evden dışarı çıkmadığını belirterek "Bu iki aylık dönemde evde ders çalıştım. YKS sınava hazırlanıyorum. Çok zorlanıyoruz ders çalışırken ama yapacak bir şey yok evde kalmak gerekiyor. Umarım bu salgın en kısa sürede biter." dedi.Ceyda Çetin ise dışarıya çıkmaktan çok mutlu olduğunu anlatarak "Her yer kapalı, zaten yapabileceğimiz çok bir şey yok. Evde kaldığım süreçte ders çalıştım. YKS sınavına hazırlanıyorum. Sınava hazırlandığım için ben virüsü fırsata çevirdim." diye konuştu.