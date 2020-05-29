15-20 yaş arası gençler bugün sokakta - KONYA

Konya'da kısıtlama nedeniyle üçüncü kez sokağa çıkabilen gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile açık havanın tadını çıkarma fırsatı buldu.Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan gençler, sosyal mesafe kurallarına uyarak yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."