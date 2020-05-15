15-20 yaş aralığındaki gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıktı - MERSİN

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Cadde ve sokaklarda maske takarak önlem aldığı görülen gençler, güneşli günün tadını çıkardı. Bazı gençler aile yakınları ve arkadaş gruplarıyla birlikte alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi. Parklarda serinleyen gençler de hem sohbet edip hem bisiklet sürdü.