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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar - İş-Yaşam Haberleri

        15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar

        Adana'nın Feke ilçesinde binlerce koyun ve keçiye bakan göçerlerin sonbahar dönüş yolculuğu başlarken, göçerler 15-20 bin lira maaşla çoban bulamadığını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:38
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        15-20 bin lira maaşla çoban bulamıyorlar
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        Adana'nın Feke ilçesinde 1700 rakımda hayvancılık yapan göçerler sonbahar hazırlıklarına başladı. Zorlu bir mesai sürdüren göçerler mesleğin son temsilcileri olma yolunda ilerlediklerini ifade ederek çoban bulamadıklarını ve üretimin sürmesi gerektiğine değindi. Göçer İsmail Özcan her yıl mayıs ayında hayvanları ile birlikte 15 günlük göç yolculuğu yaparak yaylaya çıktıklarını sonbaharda ise dönüşe geçtiklerini anlatarak, "Bu dağların son temsilcisiyiz" dedi.

        Mesleğin gün geçtikçe tükendiğini ve son göçer temsilcileri olduğunu ifade eden Özcan, “Bu işi bizden sonra yapacak yok. Bittik bitiyoruz. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanım var. Kozan sıcağından hayvanlarımızı buraya getiriyoruz ve 1700 rakımda Toroslarda üretmeye devam ediyoruz. Toroslarda ateşi yakan son göçeriz. Dağlarda 5 bin koyun vardı şimdi bin koyun var. 10 çadırdık, 2 çadıra düştük. Asgari ücrete, günlük yevmiye ile gidip çalışıyorlar ama gelip 15-20 bin TL maaşla çobanlık yapacak kimse bulamıyorum. Zamanda yok adamda yok. Akşam koyun yayarız sabah 8’de geri geliriz. Dağlarda yatarız hayvancılık şartları zor. Kurt gelmesin diye sabaha kadar ışık tutarız. Zorlu bir mesai” dedi.

        Hayvancılık yapan Hatice Özcan ise severek bu işi yaptıklarını belirterek, “Hayvanlarımızın yemeklerini hazırlıyoruz sütten peynir yoğurt yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi ekiyoruz ”diyerek zorlu mesaisini aktardı.

        Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan göçerlerin zorlu mesaine ortak olarak 1700 rakımda Özcan ailesini ziyaret etti. Özgan üretimin önemine dikkat çekerek göçerlerin doğal ortamda ürettikleri süt ürünleri ve hayvancılığın ülke ekonomisine destek olmada önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

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