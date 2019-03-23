Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Turizm Bölgesi'nde yabancı turistlere tarihi eser satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı. Tarihi eserleri Y.K., İ.O., C.K., T.A,. N.A. ve A.Ü.'nün satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Manavgat D-400 Karayolu'nda durduruldu.

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

AA'da yer alan habere göre araçta yapılan aramada, üzerinde haç figürü bulunan ve bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap ile el yazması ele geçirildi. Operasyon kapsamında tarihi eseri satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.