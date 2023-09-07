1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları kampçıları ağırlıyor

Eşiyle doğada yaşamaya alıştığını belirten 26 yaşındaki Betül Gül Genç de "Eşim doğayı çok seviyor. 'Bana eşlik eder misin? ' dedi. Ben de seve seve onunla geziyorum. Aslen Rizeli'yim ve doğa benim için vazgeçilmez" diye konuştu.