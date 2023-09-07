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        Haberler Yaşam 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları kampçıları ağırlıyor

        1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları kampçıları ağırlıyor

        Büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyen doğaseverler, bazı metropollere 3-4 saat uzaklıktaki Düzce'de yer alan yaylaların doğal güzellikleri arasında kamp yapma imkanı buluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:41
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          İrili ufaklı gölleri, şelaleleri, mağaraları, tabiat parkları ve yaylalarıyla ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Düzce'nin, merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, özellikle yaz ve sonbahar aylarında kampçıların tercih ettiği rotalar üzerinde yer alıyor.

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          İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden gelen misafirler, yaylalardaki göletlerin çevresine çadırlarını kurarak eşsiz manzarayı seyredip keyifli vakit geçiriyor.

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          İstanbul'dan Pürenli'ye eşi ile kamp yapmaya gelen 35 yaşındaki İsmail Genç, AA muhabirine, otostopla geldikleri Düzce'nin doğal güzelliklerini gezmek için hiçbir ulaşım aracı kullanmadıklarını söyledi.

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          "Yaylalarda kamp yapıp çadırda kalıyoruz. Çadırda kalmak doğa ile birleşmek anlamına geliyor. Ruhunuzun sesini dinliyorsunuz" diyen Genç, bir hafta içerisinde sadece yaylaları değil kentin tüm bölgelerini gezeceklerini anlattı.

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          Genç, mümkün oldukça doğaya çıktığını ve bunu da yakınlarına tavsiye ettiğini, yaşayıp hissederek doğada olmayı sevdiklerini dile getirdi.

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          Eşiyle doğada yaşamaya alıştığını belirten 26 yaşındaki Betül Gül Genç de "Eşim doğayı çok seviyor. 'Bana eşlik eder misin? ' dedi. Ben de seve seve onunla geziyorum. Aslen Rizeli'yim ve doğa benim için vazgeçilmez" diye konuştu.

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          35 yıldır yaylaya çıkan bölge sakini Şerafettin Duran, yaylaların gün geçtikçe cazibe merkezi haline geldiğini fakat bazı ziyaretçilerin çevreye zarar vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

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          Bölgeye gelenleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını aktaran Duran, "İnanın bazısı çok saygılı oluyor ama bazısı da 'Çöpünüzü de alın.' dediğimizde bize ağır konuşuyor. Buraları korumak lazım" dedi.

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