1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde binalar yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan, 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Konutlar hızla yükselirken depremin ikinci yıl dönümünde hak sahiplerine anahtar tesliminin gerçekleştirileceği öğrenildi.
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 12 ilde yıkıma neden olan depremlerde 50 binin üzerine insan hayatını kaybetti.
Kentin Onkişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde de yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirdi.
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1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde de önce hafriyatlar kaldırıldı, sonra temeller ve fore kazık sistemleri uygulandı.
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Yoğun şekilde devam eden inşaat çalışmalarında bazı binaların da kaba inşaatının bittiği görüldü.
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Çalışmalar hızla sürerken depremin ikinci yıl dönümünde anahtar teslimlerinin yapılacağı öğrenildi.
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Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, "Ebrar Siteleri hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah 6 Şubat'ta anahtarlar teslim edilecek. Mahallemizdeki büyük bir alan içinde de yıkılması gereken yerler var. Şehrin en güzel mahallelerinden biri olacak. Hak sahiplerinden herkes hakkını alacak" dedi.
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Hacı Murat Gül, "Ebrar Siteleri gördüğümüz gibi hızla yükseliyor. Azerbaycanlıların da yaptığı yerler hızla yükseliyor tahmini bir yıla kadar insanlar evlerine yerleşecek. Rabbim herkesin yerlerine geçmesini nasip etsin" diye konuştu.
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Kahramanmaraş'ta Mesut Hançer'in Ebrar Sitesi enkazı altında kalan 15 yaşındaki kızına vedası herkesin boğazını düğümlemişti. Ölen kızının elini bırakmadığı kare, depremin simge fotoğraflarından biri oldu.
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