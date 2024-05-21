1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde binalar yükseliyor

Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, "Ebrar Siteleri hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah 6 Şubat'ta anahtarlar teslim edilecek. Mahallemizdeki büyük bir alan içinde de yıkılması gereken yerler var. Şehrin en güzel mahallelerinden biri olacak. Hak sahiplerinden herkes hakkını alacak" dedi.