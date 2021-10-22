"Büyük Kulüp Derneği bir Cumhuriyet kalesidir diye övünerek hep söylüyoruz" diye söze başlıyor Erkan Ülker. Şöyle devam ediyor: Üyeleri bu kadar değerli olan bir kulübün tabii ki lâyıkıyla yönetilmesi lazım"

Habertürk TV'den Fatmanur Boylu'ya konuşan Erkan Ülker sözlerini şöyle sürdürüyor:

"100. YIL ONURUNU YAŞAMAK İSTİYORUZ"

"Bilim, sanat, kültür ve sporu buluşturan Büyük Kulüp'te seçim heyecanı başladı. 140 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kulübün yeni yönetimi seçimle belli olacak. Derneğimizin en önemli özelliklerinden biri de Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerini koruması. Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkması olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılında Büyük Kulüp Derneği'nin yönetiminde kalmak, onurunu yaşamak istiyoruz".

"GÜNDÜZ KAPTANOĞLU YENİDEN ADAY"

İstanbul'un köklü derneklerinden Büyük Kulüp Derneği'nde pandemi nedeniyle ertelenen seçim hafta sonu yapılacak. Mevcut Başkan Gündüz Kaptanoğlu yönetime yeniden aday olduğunu belirten Ülker, Pazar günü yapılacak demokratik seçimin altını çiziyor: Sadece kendi üyelerine değil, kamuya mal olacak işler yapmak istiyoruz. Gündüz Kaptanoğlu ekibinin dışında bir başka arkadaşımız da yönetime aday. Demokrasidir, olacak, önemli olan Büyük Kulüp'ün şu anda kaliteli işler yapmasıdır"

Büyük Kulüp Genel Sekreteri Erkan Ülker, hayata geçirilen projeleri ve yeni dönem planlarını "Gelir gelmez ilk yaptığımız iş kalite yönetim sistemi kurmak oldu" diyerek özellikle gençlerle ilgili projelerin arttırılmasının gündemlerinde olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürüyor: "Kültür, sanat, bilim alanında bazı etkinlikler, paneller düzenlemek var. Başarılı iş insanlarımızın gençlere önderlik yapabileceği, yol göstereceği büyüklükte bir platform kurmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.







"TARİHİ KÖŞK ATATÜRK MÜZESİ OLACAK"

Temelinde cumhuriyet ilkeleri bulunan Büyük Kulüp, 2022 yılında Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Ülker son olarak konuyla ilgili şunları aktarıyor:

"Tarihi bir köşkümüz var. Buraya Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ismini verdik. Büyük Kulüp'ün yeni genel başkanı Pazar günü gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek. 23 Ekim Cumartesi günü genel kurulumuz var. 24 Ekim Pazar günü saat 10.00'dan itibaren 17.00'ye kadar sadece seçim gündemi var. Gelip üyelerimiz oy kullanacak.