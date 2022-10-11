14 yıl önceki polis cinayetinde yeni gelişme

DHA

Ankara'da, 14 yıl önceki polis cinayeti davasında serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan sevgili Tutku Ünal için savcılık mütalaasını açıkladı.

Polis memuru Özkan Koşan, 5 Nisan 2008 tarihinde Mamak ilçesi Doğukent Caddesi üzerindeki köprü altında boğazından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bulundu. Soruşturma kapsamında Koşan'ın sevgilisi Tutku Ünal ile onun ağabeyi Ali Açıkgöz, gözaltına alınıp tutuklandı.

MESAJ ATARAK EVE ÇAĞIRDIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede Tutku Ünal'ın olay günü Özkan Koşan'ı buluşmak için mesaj atarak eve çağırdığı, burada ağabeyi Ali Açıkgöz ile birlikte silah tehdidiyle araca bindirip, köprü altına götürdükleri ve bilinmeyen bir nedenle öldürdükleri belirtildi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Yargılama sonucunda Özkan Koşan'ın kendilerini silah zoruyla kaçırıp, köprü altına götürdüğünü ve burada kendilerine saldırdığını, boğuşma sırasında elindeki beylik tabancasının patlaması sonucu öldüğünü iddia eden sanıklardan Tutku Ünal hakkında delil yetersizliğinden beraat, Ali Açıkgöz için ise meşru savunma koşulları altında eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

YARGITAY'DAN 3 BOZMA KARARI

Dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, ekspertiz raporuna göre Özkan Koşan'ın elinde atış artığı bulunmaması, beylik tabancası 9 milimetre çapında olmasına rağmen, olay yerinde 7.65 milimetre çaplı mermi kovanı bulunması ve sanık Tutku Ünal ile Özkan Koşan arasındaki mesajlaşmaları dikkate alarak olayın cinayet olduğuna hükmederek bozma kararı verdi.

Bozma kararı üzerine mahkemede yeniden hakim karşısına çıkan iki sanık hakkında bu kez 'tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi. Yeniden Yargıtay'a giden dosya hakkında, bu kez de olayda tasarlama koşulları oluşmadığı gerekçesiyle bozma kararı verildi. Mahkeme bu kez de sanıklardan Tutku Ünal için tekrar delil yetersizliğinden beraat, Ali Açıkgöz hakkında ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Yargıtay, Tutku Ünal için verilen beraat kararını 2015 yılında tekrar bozarken, Ali Açıkgöz'ün cezası 2020 yılında Yargıtay tarafından onandı.

Özkan Koşan

SAVCI, BU KEZ MÜEBBET TALEP ETTİ

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Tutku Ünal için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Ancak geçen sürede evlenen ve adresi değişen Tutku Ünal, 22 Mayıs 2022 tarihinde, yakalanabildi ve tutuklandı. Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Tutku Ünal için savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, olay yerinde 7.65 milimetre çapında mermi kovanı bulunduğu; ancak maktul polisin beylik tabancasının 9 milimetre çapında olduğunu, ayrıca olay yerine sanık Ali Açıkgöz'ün aracıyla gidildiğini belirtti.

Savcı, tüm deliller değerlendirildiğinde sanıkların fikir birliğinde hareket ederek Özkan Koşan'ı öldürmeye karar verdikleri, buluşma yerine çağırdıkları ve köprü altına götürdükleri ve burada öldürdükleri anlaşıldığından sanık Tutku Ünal'ın eylemine uyan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için sanık ve avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.