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14 yaşındaki Muhammed, tek bacağıyla Tekelti Dağı'na tırmandı

14 yaşındaki Muhammed, tek bacağıyla dağa tırmandı

Iğdır'da doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki Muhammed Arman, dağcılarla birlikte 2 bin 450 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmandı. Tek bacağı ve koltuk değnekleriyle çıktığı zirvede "Hayatımın en heyecanlı günüydü" diyen Muhammed Arman, yeni hedefinin Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na tırmanmak olduğunu söyledi

10.12.2021 - 11:41 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Iğdır'ın merkeze bağlı Aşağı Erhacı köyünde oturan Ayşe- Cemal Arman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan doğuştan bedensel engelli Muhammed Arman, iki ayağı olmayan bir dağcının Himalayalar'daki 8 bin 163 metre yüksekliğindeki Manaslu Dağı'na tırmandığı belgeseli izledikten sonra dağcılığa merak saldı.

     

  • DHA'nın haberine göre Erhacı Köyü Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Arman´ın dağa tırmanma hayalini İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri gerçekleştirdi.

     

  • Kulübün sporcularından Murat Uçkaç, Mehdi Akgün ve Ümit Sönmez, Muhammed Arman'ı evinden alarak 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Tekelti Dağı'nın eteğine getirdi.

     

  • Burada hazırlıklarını yapan dağcılarla birlikte Muhammed Arman´ın, tek bacağı ve koltuk değnekleriyle zirve yolculuğu başladı.

     

  • Zorlu noktaları dağcıların yardımıyla geçen Arman, zirveye ulaştı.

     

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