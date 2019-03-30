Kayseri'de yaşayan ve bacakları diz altından olmayan Kemal K., iddiaya göre, Niğde'ye gelerek öğrenci yurdunda kalan H.C.'yi otomobiline alıp, ayrıldı. Yurt yetkilileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kemal K. ve H.C.'nin bulunduğu aracı Kayseri- Niğde yolunda durdurdu. Ekipler Kemal K.'yi gözaltına alırken, H.C. ise Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA'nın haberine göre, dört ayrı suçtan sabıkası olduğu belirtilen Kemal K., suçlamayı kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.