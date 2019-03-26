Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve kızın anne babasının da istismara göz yumduğunu belirledi.

ANNE BABAYA DA GÖZALTI

Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri küçük kıza cinsel istismarda bulundukları tespit edilen H.A. (35),M.S. (26),Y.E.O. (24),O.K. (40),S.A. (43),Y.K.(33),Ö.İ. (33),A.D. (62),A.Ş. (39),M.İ. (21),B.K. (41),A.İ. (33) ve Ü.A'yı (40) gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında istismara uğrayan küçük kızın anne ve babasının da olduğu öğrenildi.

FİRARİ 2 KİŞİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili olarak küçük kıza istismarda bulunan ve firari olan Ö.Ç.(20) ve M.A.(40) adlı kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.