14 yaşındaki gencin muhabbet kuşlarına yem talebini kaymakam karşıladı - KAYSERİ

AA

Yahyalı ilçesinde 14 yaşındaki Yusuf Emre Sabah, iki muhabbet kuşu için yem talebini Vefa Sosyal Destek Merkezine bildirdi.Çağrıdan haberdar olan ve gencin kurallara uymasından memnuniyet duyan Kaymakam Altıner, temin ettiği kuş yemini gencin 100. Yıl Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki evine götürdü.Altıner, kendisini kuşlarıyla karşılayan Yusuf Emre Sabah ile bir süre sohbet ettikten sonra yemleri gence teslim etti.Kaymakam Altıner, aileye ihtiyaç duyabileceği hijyen malzemeleri ile gıda paketi de verdi.