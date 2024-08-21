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        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:13
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        14 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

        Tatarhöyük Mahallesi'ndeki baraj gölüne giren 14 yaşındaki Ömer Faruk Uçan, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin de desteğiyle sudan çıkarılan Uçan'ın cesedi, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Şanlıurfa
        #Baraj gölü
        #boğulma
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