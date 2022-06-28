14 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada kardeşinin bıçakladığı genç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edremit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 62. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile telefonda tartışan Harun Kaçmaz (24), saat 23.00 sıralarında evine geldi. Kaçmaz, eşi ile tekrar tartışmaya başladı. Çeşitli suçlardan iki suç kaydı bulunduğu öğrenilen Harun Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan babası M.K. ve annesi E.K.'yi darbetmeye başladı.

KARDEŞİ BIÇAKLADI

Büyüyen kavgayı ayırmak için araya giren kardeş A.K. (14) ise iddiaya göre, evde bulunan ekmek bıçağı ile abisini yaraladı. A.K. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun Kaçmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı A.K. ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve çocuk büro ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.