Kayıp çocuğun Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

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