14 yaşındaki Cenk'ten acı haber

DHA

Bursa'da Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında, 3 No’lu sahildeki Kayıkhane bölgesinden denize giren kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulan kişinin yeri, balıkçılar tarafından tespit edildi. Çevreden biri, suya girerek boğulan kişiyi kıyıya çıkardı. Sahilde bank üzerinde kıyafetleri bulunan kişinin, Cenk Ayhan olduğu tespit edildi.

Polisler ve balıkçılar tarafından kıyıya çekilen genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde hayati fonksiyonlara rastlanılamayan Cenk Ayhan, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.