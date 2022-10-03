14 YAŞINDA KENDİSİNİ SULTAN İLAN ETTİ

Savcı Bey, babası 1.Murad seferdeyken ona isyan etti ve ayaklanma başlattı. Savcı Bey, o sırada Bizans İmparatorluğu'nun başında olan V.İoannis'in büyük oğlu Andronikos'tan cesaret almıştı.

İki şehzade birbirinden güç alarak, babalarına karşı bir taht isyanı çıkardı. Ancak; Savcı Bey bu ayaklanma için çok gençti, kendisi henüz 14 yaşındaydı! Bu onu durdurmadı ve kendisini Sultan ilan edip, adına hutbe okuttu.